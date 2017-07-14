小米6白色版又一秒售罄,小米手机7年来为什么一直货源不足?

原创 哪吒哥哥 2017-07-14

[摘要] 小米6在官网上架了白色版本，可是一如既往的需要抢购

小米成立了7年，他的抢购，也被用户吐槽了7年。今天小米6的白色版上线商城，果不其然，一会就销售一空了。在我们为自己没抢到手机而遗憾时，也在大骂小米，又开始耍猴了。

那么，为什么小米一直需要抢购呢？

新事物的不成熟

小米的口号是发烧而深，每一代旗舰手机都搭载了当下最新的配置。无论是处理器还是UFS，在整个行业都是属于“稀缺品”。尤其是骁龙835，三星代工以后，最主要是给自己的S8供货，再加上其他友商的需求，小米能拿到的数量绝对有限。

另外一方面，新的“四曲面”玻璃对于模具厂来说，应该是有着不小的难度。虽然在用户看来，只是多切两面角而已，但是对于成套生产的模具厂来说，并没有那么容易，还存在着许多工艺上的困难。

努力改善的抢购

小米支持线上线下多种方式购买。除了常规的小米商场，还有第三方平台的自营店，比如京东，天猫，苏宁易购等等。没有能够在官网上抢到的话，可以去其他平台试试看。至于线下模式，除了小米之家，在三四线城市开通的米家小店也是个不错的选择。

其实，除了抢购之外，小米也在尝试预售模式。即通过官网下单预定，保证1个月内发货，并且限制每个账号只能购买一台，同时之前购买过的也不能参与预售。同步的还有线下的小米之家，极大的保证了米粉们的权益。

线上线下，小米其实都在为现货而努力。不过目前受限于新技术与产能，小米6离全面现货估计还有一段时间。

曾经的线上霸主的小米现在也在疯狂的开展线下渠道，而线下渠道能够赚钱的一个必要条件就是现货的保证。相信在小米公司在雷总的带领下，能够解决新技术新工艺的困难。希望在我们购买小米7时，就不用抢购