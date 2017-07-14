AB站影视剧遭大量下架,视频付费时代即将来

原创 哪吒哥哥 2017-07-14

[摘要] 昨日，不少用户发现AB站影视剧被大量下架。。。

7/13日，A站（AcFun），B站（Bilibili）国外影视内容被大量下降，作为21世纪宅男腐女的聚集地，这条新闻迅速被刷上热搜。同时，许多评测分享国外影视的微博博主也被新浪全面屏蔽。那么，究竟是什么原因导致了视频被大量下架呢？这类用户分享上传视频网站又将何去何从呢?

版权或许是个理由

近年来，国内的版权意识逐步增强。我们经常可以看到某些火爆的大片被影视剧头，优酷，搜狐，爱奇艺等斥巨资购买。以往再任何一个视频网站都可以看到的电视剧电影，都被下架或者转为第三方链接，许多热门视频甚至是要花费成为会员才能看。

与主流的爱奇艺，优酷获取版权直接播放不同的是，A站和B站的视频大部分都是由用户自己上传的。网站本身并没有取得相应的影视公司授权。从一定的情况来讲，如果用户购买了某一部电影电视剧，他是有权利对其购买的商品进行分享和使用的。

但是，A站/B站，在提供用户分享的这个平台时，存在着盈利的嫌疑，这一点就值得怀疑了。用户通过观看这些视频，给网站带来了大量的流量，网站通过用户的流量，获得广告的盈利或着增加了虚拟道具（会员币）的收入来源。那么，网站是否算是非法利用了版权呢？

这一点就需要更资深的专家去评判了。不过小编倒是认为，视频付费应该是时代的潮流。只有视频制作网站能够盈利，才能够拍出更好的电视剧。如果我们光靠封禁挡，来应对电影电视剧，是管不住大家分享影视作品的。

至于部分消费者担心的付费后质量不过关，后悔为这部电视剧付费怎么办，这个就需要各门户网站自己去思考了。

更为严格的视频管控

不久前，对于网络视频播放网站有了新的要求。所有从事信息网络传播视听节目业务的企业，都应取得《信息网络传播视听节目许可证》。根据当时新闻的爆料，A站和B站，还有新浪微博都没有取得相应的证书，被要求进行整改，这或许也是大量视频被下架的一个原因。

其实这一点，对于整个网络环境的净化是非常有好处的。众所周知，A站，B站聚集了众多宅男腐女，其上传的视频内容有可能涉及暴力，情色等成人内容。因为我国没有明确的分级制度，部分未成年人也可以通过网络访问到这些不适内容。

未成年人在观看这些内容时，没有正确的价值观，同时缺乏正确的引导，不由自主的会有模仿的行为，甚至某些剧情上的暴力行为，会造成未成年人心理上的阴影。

限制并不是最好的办法

国外拥有良好的分级制度，我们或许可以进行一定的借鉴。同时，我们应该树立好良好的版权意识，不做违反乱纪的事情。

坦白一点说，我们不可能让我们的孩子们沉溺于喜洋洋灰太狼的童话世界，不然以后会在社会上跌得头破血流。我们也不可能让孩子们过早涉及成人世界的残酷，因为要给他们一个充满欢笑的童年。

互联网时代是一个信息爆炸的时代，在影视剧火热的今天，成立一个良好的分级的制度，让孩子们在不同年龄段去认识更真实的世界，或许是一个最好的解决办法了。