外媒横比华为、苹果和三星旗舰机拍照：P30 Pro惊艳缺陷并存

[摘要] 华为P30 Pro的相机拍摄效果由究竟如何，今天英国科技媒体The Register在经过48小时的拍照测试，在获得了大约1.5 GB的对比照片后，给华为P30 Pro的相机下了一个结论。

在华为P20 Pro统治DxOMark榜首长达一年之后，华为最新发布的P30 Pro凭借着强大的徕卡四摄以及惊人的50倍数码变焦能力，以112分的高分打破P20 Pro记录，成为了新的DxO榜首。因此，可以毫不夸张的说，拍照是P30 Pro的灵魂。

毋庸置疑，P30 Pro强大的拍照实力确实做到了「重写拍照规则」的slogan，但是世界上并没有100%完美的存在。不然，也不会有三星回怼华为“S10+荣膺DXOMarK摄像头总分第一”的存在。那么，华为P30 Pro的相机拍摄效果由究竟有多强，今天英国科技媒体The Register在经过48小时的拍照测试，在获得了大约1.5 GB的对比照片后，给华为P30 Pro的相机下了一个结论。需要注意的是，本次与华为P30 Pro同台竞技的分别是苹果iPhone XS Max和三星Galaxy S10+两款手机。

总的来看，该媒体认为P30 Pro的拍照效果确实有惊艳之处，但也有不少缺陷，并不像人们想象中的那么完美。同时，有些特色功能的实用性并不高，用户使用的频率极低。相比之下，iPhone XS Max和Galaxy S10+的表现可圈可点。简言之，在日常拍照方面，华为P30 Pro表现不及另外两款对比机型。

显而易见，The Register结论一出瞬间就引发了声势浩大、褒贬不一的争议。不过在笔者看来，这一结论虽然不能称之为全对，但是其中某些地方确实具备一定的现实意义的。

事实上，拍照是一件看似简单实则复杂的事情。大家都知道，每一个厂商在新机亮相之前，都会放出一系列专业人士使用手机拍摄的样张。这些样张通常都会让使用同款设备的普通消费者心生感慨，自己像是使用了一款假手机。但一直以来，私以为智能手机拍照的科技树，应该是需要走向如何将用户最为常用、广泛的拍照需求做到最好;而不是去点那些小众的极端场景需求。

这一点，也体现在该媒体的结论中，“你隔多长时间才真正需要一次50倍(甚至10倍)的变焦？与你想要捕捉微弱光线场景的感觉和气氛相比，你需要在接近全黑的环境中拍摄一张照片的频率有多高？”显然，这是一个值得深思的问题。

但是，在这个竞争越发激烈的手机行业中，把极端的场景需求以及那些尚处于实验室阶段的技术作为产品噱头，美其名曰满足消费者创新需求，从而在竞争对手手中抢夺用户。这种讨巧的方式，虽然在某种程度上是证明了能力，但更多的是鱼目混珠。毫无疑问，这种寅吃卯粮式的营销方式，在伤害了大多数的用户体验的同时，还会进一步拔高了消费者对于产品创新的需求，导致厂商们承受了更多的压力，一旦无法满足类似于“创新乏力”“江郎才尽”的黑锅就落在了厂商身上。

当然，该媒体对于P30 Pro相机的评测结论还是有失偏颇的。比如，文章作者表示，P30 Pro在拍摄风景和人物的照片时，许多都是平淡和粗糙的画面，缺乏气氛感。毫无疑问，类似于「气氛感」这样如此主观的东西，自然是千人千面。有的人喜欢S10+鲜艳模式，有的人青睐iPhone XS Max的写实风格;自然也会有人喜欢P30 Pro的德味。除此之外，每一个人对于高质量的日常照片的定义也有所不同。

最后，各位又是如何看待该媒体对华为P30 Pro、iPhone XS Max和Galaxy S10+的相机评测结果呢？