小米手机国内市场Q3暴跌16%，真的是因为没有核心技术吗？

[摘要] 对于小米国内手机市场表现，出货量直接下滑了16%，引发了一众网友们的热议。

近日，市场调研机构Counterpoint发布了2018年第三季度智能手机市场出货数据报告。报告显示，2018年全球手机市场继续萎靡，出货量同比下滑3%。而在全球排名Top 6的手机品牌中，仅华为和小米两家手机出货量保持了高速增长，分别同比增长33%与25%。

与此同时，Counterpoint还带来了更多细分市场的数据，其中《中国四大手机品牌华为、OPPO、vivo和小米的市场增长率》报告颇有意思。

具体来看，华米OV四大厂商在国内市场表现(灰色部分)并不理想，仅华为(包括荣耀)增长了13%;OPPO与vivo增长几乎原地踏步，分别为1%和4%，而小米最惨，出货量直接下滑了16%。

对于小米国内手机市场表现，引发了一众网友们的热议。对此，部分网友认为“小米销量下滑，是因为没有核心科技终究会走下坡路。”那么，事实真的是如此吗？下面，我们就以大家熟知的内外因辩证原理来分析。

首先是外因，四大厂中表现最亮眼的华为/荣耀。如果说2018年是中国手机爆发元年，那么华为绝对是佼佼者。在这一年里，华为一家的声势基本上就抵得上其余三家之和。而导致这一局面的原因，一是受到中兴缺芯事件影响，华为自研的海思麒麟处理器彻底在国内打响了名声，甚至可以夸张的说，对于这款“中国芯”想必大家在各大家族群里都是有所耳闻。二是，华为在今年迎来了技术红利。一大波“吓人的技术”接连不断的推出，从GPU Turbo图像加速、AIS手持超级夜景、到THE NINE液冷散热技术、15W无线反向充电技术等等。华为将此前研发的技术一项又一项的落地到手机之中。因此，外部时机加上修炼内功，进一步稳固了华为国产手机一哥的位置。

接下来是决定性的内因。在这个2018年即将结束的时间点，我们回顾小米今年，唯一让我们印象深刻的是，“五年内不上市”的小米成为了港交所第一支“同股不同权”的公司。而作为小米中流砥柱的手机，并未给我们留下浓墨重彩的一笔。

对此，私以为小米手机今年国内表现平平，或是因为小米将重心放在了IPO上市以及海外市场中。近日，小米集团正式宣布，提前2个月完成了1亿出货量任务。而雷军也表示，小米手机已经进入了全球82个海外市场，并且在25个市场成为行业前五。这些数据说明了，小米手机依然是保持了强劲的发展势头。

但是为什么小米手机会在国内下滑？首先，小米今年为了上市做准备，采用了机海战术。想必即便是最资深的米粉，都未能记住小米从年初的红米5 Plus开始，到最新发布的小米8 Pro，一共发布了多少款手机呢？因为机海战术，小米手机获得了创纪录的销量，但频繁的召开“演唱会”的背后，自然是套娃机的诞生。当一项新功能仅出现在一款产品上，那是亮点，但是当接连四五款手机，都支持这一功能，大家自然而然就会觉得没有创新。

不过，从下半年来看，已经完成上市的小米开始将重心重新调至手机业务上。这一点，我们从小米MIX3终于不再是“套娃机”就能看出。最后，只希望小米在拓展海外市场的同时，莫要忘记了中国这一大本营市场;同时，希望上市之后的小米，能够运用更多从二级市场募集而来的资金，来弥补今年落下的技术研发，为5G手机到来做好准备。