重用高通芯片、砍掉畅玩！荣耀手机想用8X打响全球战略第一枪

[摘要] 荣耀8X作为一款爆料消息漫天飞舞的新品，除了最核心的价格信息，基本上已经没有任何神秘感。

8月20日，荣耀手机官方正式宣布了新品荣耀8X的存在，不过除了新品名称之外，官方没有披露任何其他信息。然而，作为一款爆料消息早就在网上传播开来的新品，荣耀8X除了最核心的价格信息，基本上已经没有任何神秘感。

综合目前已知的爆料消息，荣耀8X将拥有一大一小两个版本，这一点从官宣的“ 荣耀8X系列”暗示语中也得到了确认。也就是说，此前外媒曝光的7.12英寸的新机渲染图，极有可能是该系列中的大屏幕版本，另外一款或为6.5英寸版本。

同时在外观方面，工信部证件照确认荣耀8X采用了取代刘海正成为国产新宠美人尖式异形全面屏设计，屏占比水准得到进一步提高。而在硬件参数方面，根据国内知名跑分平台鲁大师披露信息来看，荣耀8X将搭载高通骁龙660 AI处理器，配备一块7.12英寸2244*1080分辨率的显示屏，后置1600万像素+200万像素双摄，前置800万像素自拍摄像头;6GB运存起步。

差强人意的硬件性能、近乎夸张的屏幕尺寸以及时隔多年之后，华为荣耀再次采用高通的处理器等等，荣耀8X系列应该就是此前官方披露的“重要腰部产品”。并且不出意外的话，荣耀官方或许将畅玩X系列正式升级为荣耀数字、V之外的第三个主力系列。因为，在网上曝光的8X手机包装盒中，我们惊奇的发现，原本应该为“荣耀畅玩8X”的命名，已经变更为“荣耀8X”。

而熟悉荣耀产品线的应该知道，畅玩系列是荣耀主打入门市场的产品，官方一直称之为“千元机标杆”。比如上代产品畅玩7X的起售价才为1299元。而从本次产品命名去掉“畅玩”二字不难看出，荣耀应该是有意让畅玩产品线定位升级。那么，荣耀为何要在现在“砍掉畅玩”呢？这或许与荣耀手机目前发展形势息息相关。

众所周知，荣耀原本是华为终端的一个系列，后来因为要对标主打互联网模式的小米，被独立出来发展。但是不久前的在荣耀Note 10发布会中，荣耀总裁赵明公开表态：“荣耀和小米的竞争已经结束。”

显然，历史使命的完成，使得荣耀开始寻找全新的竞争目标，这新方向就是“在2020年荣耀能够成为国内前三，全球前五的手机品牌。”而根据旭日大数据日前发布的2018上半年全球手机市场报告显示，荣耀手机同时获得了“全球增长最快的智能手机品牌”和“中国市场增长最快的智能手机品牌”两大桂冠。

正因为有了全新的“三年前五”全球战略计划，荣耀方面自然需要优化自身的产品结构。而经过荣耀Note10与8X产品定位调整之后，荣耀未来在海外市场产品线将更加清晰明确：V与数字系列主打旗舰、Note主打商务旗舰、X系列主打中低端大屏以及Magic定位高端探索旗舰。

最后，对于即将亮相的荣耀8X，大家又有何看法呢？欢迎大家在评论区各抒己见。