双11让芯片巨头高通无奈！这3款手机将骁龙处理器卖出了白菜价

[摘要] 目前来看，为了解决这一问题，高通开始变得“高产”，在推出710之后，又相继推出了670、675等挤牙膏式新品。

一年一度的双十一购物节即将进入高潮期。此时，各个手机厂商也是底牌频现，推出了各式各样的优惠活动。那么，在一众让人眼花缭乱的促销活动里，到底哪些才是真的真金白银的优惠呢？现在，小编给大家提前搜罗了几款已经沦为白菜价的智能手机。

1399元的骁龙710手机

众所周知，骁龙710处理器是移动芯片巨头高通今年推出全新产品系列，该芯片主打“准旗舰”市场定位。简言之，除了旗舰的8系处理器，710打遍整个骁龙阵营无敌手。而现在，这款准旗舰处理器却被卖出了白菜价。

今日，小米旗下的“小屏旗舰”小米8 SE正式开启了降价促销，尤其是4GB+64GB版本目前已经在国内某东降至1399元，可谓是性价比突出。具体来看，除了搭载了骁龙710处理器之外，小米8 SE正面采用了三星生产的5.88英寸AMOLED显示屏，分辨率为2244×1080，支持DCI-P3色域，最高600nit亮度;而机身背部则采用了2.5D玻璃机身设计。因此，该机无论是在性能、还是外观方面都极具竞争力。

799元的骁龙660手机

如果说小米将骁龙710拉至千元出头价位，那么一直以“性价比”为生的360手机，更是凶残，直接将一代神U骁龙660处理器，带入了百元机区间。

近日，360旗下的千元机型360 N7 Lite也迎来了双十一大促，价格几乎可以说是进行了腰斩。目前，在某电商平台上，360 N7 Lite 的4+32GB版本仅需799元即可到手。要知道，即便是现在，搭载同样处理器的新机，基本价位是处于1300~1500元左右。因此，360 N7 Lite算是创下了骁龙660新低记录的手机。

具体来看，360 N7 Lite采用了一块5.99 英寸FHD+ 分辨率显示屏，纵横比为18：9，屏占比达78.98%;整机采用前后2.5D玻璃设计，手感同样舒适。另外，该机还延续了360一贯主打的长续航特点，内置了一块4050mAh容量大电池，并且还支持18W快充，充满整块电池只需100分钟。对此，小编只想说，骁龙660处理器+4050mAh的大电池，只需要799元的起步价，这个价位也就不要再奢求什么自行车了。

2549元的无刘海骁龙845手机

今日，小米旗舰手机小米MIX2S在某东平台开启了降价活动，6GB+128GB版本最终只需2549元即可入手，这一价格比起首发价直降了1050元。

当然，小米MIX2S并非是最便宜的骁龙845机型，小米8目前已经降价至2199元(6+64GB版)，但是这款手机应该是目前最值得强迫症用户入手的骁龙845手机。因为，与小米8相比，MIX2S保持了小米正统的全面屏设计语言——三边无框全面屏，没有让人厌烦的“刘海”，整机一体性更高。毋庸置疑，这是小米MIX2S最大的优势，也是强迫症用户的福音。

当然，除了强劲的性能之外，MIX2S还是小米公司手机相机部门成立后的首款受益机型。这款手机一扫小米此前让用户吐槽的糟糕拍照体验，并且在DxOMark排行榜中拍照环节，拿下了101的高分，与苹果iPhone X持平。

最后，对于上述三款新机，均分别将高通处理器卖到了白菜价格，而高通对于厂商“赔钱赚吆喝”的行为应该也是头疼不已。因为这些售价无疑会打破高通原本已经建立好的价格体系。而就目前来看，为了解决这一问题，高通开始变得“高产”，在推出710之后，又相继推出了670、675等挤牙膏式新品。对此，不知道高通未来是否会将产品命名玩出花来呢？